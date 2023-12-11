عدن - ياسمين التهامي - قولو وداعاً للكرش بملعقة واحدة فقط من الفازلين كل يوم ولمدة لا تتجاوز 5 اليالي.. التفاصيل

الاربعاء 11 اكتوبر 2023 الساعة 18:27

يعد كريم الفازلين من اهم الكريمات الأساسية لترطيب البشرة، ويدخل في بعض الوصفات التجميلية والطبيبة، لكن ما يجهله الكثير من الناس هو أن الفازلين يمكن استخدامه لإزالة الكرش وحرق دهون البطن، وتظهر نتائجه بعد 3 أيام من استخدامه، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

يُطلق الكرش أو ما يُعرف بالسُمنة البطنيّة (بالإنجليزيّة: Abdominal obesity) عند وجود كميّةٍ من الدهون الزائدة المُتراكمة حول منطقة البطن، ويوجد نوعان من هذه الدهون، وهي الدهون تحت الجلد (بالإنجليزيّة: Subcutaneous fat)، التي تتراكم على شكل طبقةٍ تحت الجلد مباشرةً، وتكون عادةً طريّة الملمس، والدهون الحشويّة (بالإنجليزيّة: Visceral fat) التي تتراكم حول الأعضاء؛ كالأمعاء، والكبد، وغيرها وتُشكّل 10% من دهون الجسم.