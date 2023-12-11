"الجبير" يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير البوسنة والهرسك المعيّن حديثاً لدى المملكة رازم تشوليتش.

وتمنى الجبير للسفير، التوفيق في مهام عمله الجديد.

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