قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 28 فلسطينيًا

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، 28 فلسطينيًا من محافظات عدة بالضفة، بينهم امرأتان وطفل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من الخليل، خلال اقتحامها بلدات بيت عوا وترقوميا، ودورا، فيما اعتقلت من القدس المحتلة 8 آخرين، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 من بيت لحم و3 من نابلس، فيما اعتقلت 7 فلسطينيين من رام الله، وجنين، وأريحا، وقلقيلية.

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