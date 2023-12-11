انت الان تتابع برعاية وزير البيئة.. انطلاق مؤتمر التميز التشغيلي 2023 في الرياض غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 3:33 مساءً

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية، والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على مدى يومي 12 و 13 ديسمبر بالرياض، تحت شعار "نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة"، وبمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين، لبحث سبل تعزيز معارف ومنهجيات التميز التشغيلي في القطاعات الحكومية والخاصة، واستعراض أبرز التجارب وقصص النجاح، لدعم العمل المشترك والمنافع المتبادلة، وتحقيق مستويات متقدمة من التميّز التشغيلي، وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. ويناقش المؤتمر 10 محاور رئيسية بمشاركة أكثر من 120 متحدثًا محليًا وعالميًا،ويتضمن 20 جلسة حوارية، و25 ورشة عمل و12 قصة نجاح، ويبحث تسريع تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يستهدف إبراز فرص الإبداع والابتكار والاستثمار فيها، بجانب مشاركة المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات، بالقدر الذي يعزز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية. وكانت الأكاديمية السعودية للمياه الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، نفذت ضمن الأعمال التحضيرية لمؤتمر التميز التشغيلي دورة تدريبية متخصصة لتطوير الموظفين القياديين، ضمن البرنامج المشترك مع كلية لندن للأعمال، الذي يستهدف تفعيل قدرات الموظفين القياديين، لإدارة العمليات وأنظمة العمل بشكل استراتيجي، وإكسابهم المهارات والكفاءات الأساسية، وتمليكهم المعارف اللازمة لتحسين فعالية وكفاءة العمليات، وتملك التفكير الاستراتيجي المبتكر لإدارة وتطوير الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية وزير البيئة.. انطلاق مؤتمر التميز التشغيلي 2023 في الرياض غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.