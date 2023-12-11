شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جدة ورابغ وخليص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قناة "الإخبارية" في خبر عاجل على منصتها في "إكس" عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في جدة ورابغ وخليص وتحويلها عن بعد.

تعليم جدة

وقبل أيام قليلة كانت أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون "عن بُعد”، عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بُعد في السعودية

وحينها أهابت الإدارة بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال اليوم الدراسي عن بُعد، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع آنذاك هطول أمطار رعدية متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام للرؤية الأفقية وصواعق رعدية.