الارشيف / اخبار السعوديه

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جدة ورابغ وخليص

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جدة ورابغ وخليص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قناة "الإخبارية" في خبر عاجل على منصتها في "إكس" عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في جدة ورابغ وخليص وتحويلها عن بعد.

تعليم جدة

وقبل أيام قليلة كانت أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون "عن بُعد”، عبر ، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بُعد في

وحينها أهابت الإدارة بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال اليوم الدراسي عن بُعد، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع آنذاك هطول أمطار رعدية متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام للرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا