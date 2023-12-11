شكرا لقرائتكم خبر عن قصة«خمسيني تركي»اختفى عن عائلته عام 2019 وبعد4سنوات اكتشفت الشرطة مفاجأة غيرمتوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل جريمة قتل لرجل تركي اختفى عن عائلته منذ عام 2019، ليكتشفوا مفاجأة عند رفع بلاغ باختفائه.

بدأت القصة عام 2019، عندما تشاجر المواطن التركي المدعو "محمد أكان"، البالغ من العمر 55 عاما، مع عائلته وذهب للسكن في بيت صديقه وأخبر أهله بأنه لن يعود لهم.

وبعدها انقطعت أخباره تماماً عن عائلته وحاولت أخته التواصل معه دون جدوى حتى رفعت بلاغ اختفاء للشرطة عام 2021، وبدأت الشرطة بالبحث عنه لمدة طويلة لكن لم يجدوا له أثر.

وبعد فترة من الوقت قام المحقق الذي استلم القضية برفع طلب للبنك لمعرفة حالة راتبه التقاعدي الذي ينزل في حسابه ليكتشفوا أن الراتب يتم سحبه بشكل دوري من آلة الصراف.

وطلب المحقق من البنك تفريغ كاميرات المراقبة ووجدوا أن هناك امرأة تذهب للصراف الآلي كل شهر وتسحب الراتب بالكامل، وكانت تفعل ذلك كل شهر ولمدة 4 سنوات "منذ عام 2019 إلى 2022".

وانتظر المحقق حتى نزل الراتب فأتت المرأة ولحظة اقترابهم منها اكتشفوا أنه رجل متنكر بزي امرأة، وأن اسمه "عثمان" وهو صديق "محمد أكان".

وأخذوا المتهم للتحقيق واعترف أنه قتل صديقه وأخذه إلى الغابة ودفنه هناك، وأصبح يستلم الراتب التقاعدي، واعترف أنه جعل صديقه يتشاجر مع عائلته ثم شجعه على تركهم، بعد فترة أخذه لمكان بعيد للتخييم في الغابة وجعله يشرب الخمر حتى سكر ثم نفذ الجريمة من أجل هذا الراتب.