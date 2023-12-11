شكرا لقرائتكم خبر عن الفاصوليا الخضراء طعام خارق .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناولها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد الفاصوليا الخضراء من أشهر أنواع الخضروات المنتشرة خلال فصل الشتاء وتتمتع بمذاق شهى ويمكن إعدادها بطرق مختلفة

نعرض لكم أهم فوائد الفاصوليا الخضراء الصحية ووفقا لما جاء في موقع relish



فوائد صحية للفاصوليا الخضراء

1. تدعم عملية الهضم: يساعد المحتوى العالي من الألياف في الفاصوليا الخضراء على الحفاظ على نظام هضمي صحي من خلال تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك.

2. تعزز جهاز المناعة: غنية بفيتامين C، تساهم الفاصوليا الخضراء في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

3. تعزز صحة العظام: الفاصوليا الخضراء مصدر جيد لفيتامين K، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

4. تساعد في إدارة الوزن: منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، يمكن أن تساعدك الفاصوليا الخضراء على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يدعم جهود إدارة الوزن.

5. تدعم صحة القلب: يمكن أن يساعد البوتاسيوم والألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. تحسن صحة العين: تحتوي الفاصوليا الخضراء على فيتامين أ، وهو أمر ضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة وصحة العين.

7. تنظم نسبة السكر في الدم: يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بالحالة.

8. تحارب الالتهابات: الفاصوليا الخضراء غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

