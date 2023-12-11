شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: أجواء المملكة ستكون دافئة هذا الأسبوع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، على أن أجواء المملكة ستشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة بنهاية هذا الأسبوع .

وقال العقيل : أقل درجة حرارة اليوم سجلتها مدينة أبها بمعدل 7 درجات مئوية ، فيما كانت الأجواء باردة وسط المملكة في العاصمة الرياض حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية وسجلت 9 درجات في بريدة .

وأشار إلى أن الأجواء كانت دافئة في المناطق الشمالية بسبب الغطاء السحابي ومن المتوقع أن تكون الأجواء أكثر دفئاً عن الأيام السابقة في تبوك والحدود الشمالية والجوف مع فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة في تبوك .

واختتم حديثه بأنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية ، مما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة .