شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترات العمل بالمراكز الصحية في الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن تجمع الشرقية الصحي تمديد ساعات العمل في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في شبكة الخبر الصحية.

وجاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تنفيذ خطة الدوام الممتد في مراكز الرعاية الأولية؛ لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمة.

وشملت المراكز كلًا من: مركز صحي الحزام الذهبي، ومركز صحي ابن حيّان، ومركز صحي الخزامى، ومركز صحي الدانة، حيث ستكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، من يوم الأحد حتى يوم الخميس، عن طريق المواعيد المجدولة في تطبيق “صحتي”.

يذكر أن المشروع يسعى إلى تحسين وتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية وتأثيرها المباشر على جودة التحول الصحي تحقيقًا لرؤية المملكة 2023م.