شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم الصراخ على المتوفى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، على سؤال “امرأة فقدت والدها فبكت بكاء وصل حد الصراخ هل يعد هذا من النياحة” .

وقال المنيع : ” نعم ، وهذا لا شكل فيه ، فقد جاء عن النبي ﷺ بأن الميت يعذب ببكاء أهله ، مشيراً إلى على المرأة أن تستغفر وتتوب وترضى بقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى” .

كما لفت إلى يجب على الله أن يرضى بقضاء الله ، لأنه الخير له ، فعليه الرضا والصبر والاحتساب ، لأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه سواء في الدنيا أو الآخرة .