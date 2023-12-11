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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام والبحث عن ممتلكات متوفى في السعودية برقم الهوية فقط قامت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بمشاركة مقطع فيديو على حسابها في تطبيق “سناب شات”، حيث ظهرت وهي ترقص بفرح على إيقاع إحدى الأغاني. فيديو حليمة بولاند في وصلة رقص مجنونة في الفيديو، ارتدت حليمة فستانًا أسود، وقدمت رقصة بهجة، ما لفت انتباه متابعيها. انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حازًا على إعجاب ومشاهدات كثيرة.

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