شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية في السعودية بأرخص سعر للتذاكر والان مع التفاصيل الكاملة
أعلن موقع “تكت مكس” عن فعالية استثنائية في مدينة جدة، حيث ستكون منطقة مشجعين لبطولة كأس العالم للأندية فيفا. سيتاح لعشاق كرة القدم فرصة مشاهدة المباريات على شاشات عملاقة في حديقة بحيرة الأربعين بمنطقة جدة التاريخية بتاريخ انطلاق الفعالية في 12 ديسمبر 2023، وتستمر حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية.
مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية في السعودية بأرخص سعر للتذاكر
يتم استقبال المشجعين من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية وحتى الساعة 12:00 صباحًا. أسعار التذاكر تبدأ من صفر وتصل إلى 15 ريال سعودي، وتحدد الأسعار حسب الخدمات والفعاليات التي يختارها المشجع.
لحجز التذاكر، يمكنك زيارة رابط الحجز على منصة تكت مكس. قم بالنقر على “احجز الآن”، سجل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك، حدد عدد التذاكر المطلوبة، وقم بتأكيد الحجز عبر وسيلة الدفع الإلكتروني. تلك الطريقة السهلة تتيح للجماهير متابعة مباريات كأس العالم للأندية بأسعار ميسرة نظرًا لأن البطولة تستضيفها المملكة العربية السعودية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.