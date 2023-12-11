شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ظهور مغري جديد للنجمة السعودية الصاعدة أضواء بدر يشع المملكة والان مع التفاصيل الكاملة
أشعلت الفنانة الصاعدة السعودية
إهتمام الجماهير خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة. حضرت لعرض فيلمها الأول “ناقة”، الذي قدم سابقًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
#ناقة— خالد فيصل (@ikld10) December 9, 2023
فيلم رهيب وممتع و اكثر فيلم سعودي ابهرني
وظلم بأنه لم يعرض بصالات السينما
مشعل الجاسر يبهرك بشكل جنوني وهو بطل اعماله الاول كالمعتاد..
اضواء بدر اكثر ممثلة سعودية تمثيلها يشدك
وتشعر انها ممثلة حقيقة وقدامها مستقبل عظيم
هذي الافلام ولا بلاشي 🔥.@MeshalALjaser @Adwaxox pic.twitter.com/bxZy29a7cZ
ظهور مغري جديد للنجمة السعودية الصاعدة أضواء بدر
الفيلم يروي قصة الشابة سارة، التي تقوم بتجسيد دورها أضواء بدر، والتي تختبئ في منزل والديها لموعد مع سعد، ولكنها تجد نفسها في مواجهة تحديات غير متوقعة. مع تقدم الأحداث، تواجه سارة العديد من التحديات وتجد نفسها عالقة فوق الكثبان الرملية في مدينة الرياض، وتواجه ناقة هائجة.
وقد تم اختيار أضواء بدر للانضمام إلى برنامج الفنانين الصاعدين في لوس أنجلوس، وهو برنامج يجمع بين مواهب التمثيل الجديدة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها أول فنانة سعودية تلتحق بهذا البرنامج. حاليًا، تعيش أضواء بدر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
يُشير إلى أن أضواء بدر تتمتع بخبرة في كتابة الشعر والسيناريو، وتعمل أيضًا كعارضة أزياء لعدة علامات تجارية، مما يبرز موهبتها المتعددة والنجاح الواعد الذي حققته في مجال الفن السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ظهور مغري جديد للنجمة السعودية الصاعدة أضواء بدر يشع المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.