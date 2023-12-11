شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ظهور مغري جديد للنجمة السعودية الصاعدة أضواء بدر يشع المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من استخدام هذه التطبيقات الخاصة بالذكاء الصناعي

أشعلت الفنانة الصاعدة السعودية

#ناقة

فيلم رهيب وممتع و اكثر فيلم سعودي ابهرني

وظلم بأنه لم يعرض بصالات السينما

مشعل الجاسر يبهرك بشكل جنوني وهو بطل اعماله الاول كالمعتاد..

اضواء بدر اكثر ممثلة سعودية تمثيلها يشدك

وتشعر انها ممثلة حقيقة وقدامها مستقبل عظيم

هذي الافلام ولا بلاشي 🔥.@MeshalALjaser @Adwaxox pic.twitter.com/bxZy29a7cZ — خالد فيصل (@ikld10) December 9, 2023

إهتمام الجماهير خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة. حضرت لعرض فيلمها الأول “ناقة”، الذي قدم سابقًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ظهور مغري جديد للنجمة السعودية الصاعدة أضواء بدر

الفيلم يروي قصة الشابة سارة، التي تقوم بتجسيد دورها أضواء بدر، والتي تختبئ في منزل والديها لموعد مع سعد، ولكنها تجد نفسها في مواجهة تحديات غير متوقعة. مع تقدم الأحداث، تواجه سارة العديد من التحديات وتجد نفسها عالقة فوق الكثبان الرملية في مدينة الرياض، وتواجه ناقة هائجة.

وقد تم اختيار أضواء بدر للانضمام إلى برنامج الفنانين الصاعدين في لوس أنجلوس، وهو برنامج يجمع بين مواهب التمثيل الجديدة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها أول فنانة سعودية تلتحق بهذا البرنامج. حاليًا، تعيش أضواء بدر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُشير إلى أن أضواء بدر تتمتع بخبرة في كتابة الشعر والسيناريو، وتعمل أيضًا كعارضة أزياء لعدة علامات تجارية، مما يبرز موهبتها المتعددة والنجاح الواعد الذي حققته في مجال الفن السعودي.