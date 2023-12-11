شكرا لقرائتكم خبر طريق ممهد لغار حراء يختصر المسافة إلى 15 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع اليوم العالمي للجبال، افتتح مشروع حي حراء الثقافي أمس، المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراء، المزود بإنارة ليلية ويختصر المسافة إلى 15 دقيقة.

وأكد مشاركون في الصعود إلى الغار عبر الطريق الجديد أنه تغلب على أكثر الصعوبات التي كانت تصادف الصاعدين إلى الجبل عبر الطريق القديم.

وحضر الافتتاح هواة الهايكنج وزوار ومعتمرون، وبدأ الجميع رحلة الصعود، عبر درج مرصوص من الحجارة مستوحى من البيئة المحيطة للجبل، ثم سلكوا طريقا ترابيا ممهدا غير مجهد للمشاة، مزود بإنارة ليلية تساعد في رؤية الطريق ليلا، وبعد نحو 300 متر يصادف الجميع مبنى زجاجي عصري التصميم، يتم فيه التعريف بالمركز وأهدافه، وعرض شركاء التطوير، كما يحوي معلومات عن الجبل والغار، وإرشادات للزوار.

من جانبه أوضح مدير حي حراء الثقافي الدكتور فهد الشريف أن الطريق الجديد صمم بمسارين أحدهما للمشاة والآخر للسيارات وسيري النور خلال الأيام القادمة، مبينا أن الطريق الجديد أكثر أمانا من القديم وروعي فيه معايير السلامة، وافتتاحه كمرحلة أولى تجريبية وستكون المرحلة الثانية استكمال للعديد من المزايا التي تسهم في راحة الزوار وخدمتهم.

الطريق الممهد إلى غار حراء: