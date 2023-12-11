رصد البرامج الإصلاحية لتأهيل نزلاء السجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت المديرية العامة للسجون ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، بحضور عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البطي، ومدير عام السجون اللواء ماجد الدويش وعدد من منسوبي وزارة الداخلية، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض. واستعرضت الندوة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في السجون، والبرامج الإصلاحية الهادفة إلى تأهيل وتهيئة النزلاء لسوق العمل ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم. الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في السجون. تأهيل وتهيئة النزلاء لسوق العمل. تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم.

مناقشات الندوة:

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