معدلات التطوع تصل لمستويات قياسية في مكة

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وقالت أمانة العاصمة المقدسة «إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد المتطوعين تعكس التزام الأمانة في تعزيز الوعي بأهمية التطوع، وتوفير البيئة الجاذبة للمتطوعين، والمساهمة في تحسين جودة الحياة، والرقي بالخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة، حيث بلغ إجمالي الفرص التطوعية التي طرحتها الأمانة 374 فرصة تطوعية، استفاد منها نحو 9055 متطوعا ومتطوعة، بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ 32.515.5 ساعات، وبنسبة رضا تجاوزت 98%.
وأشارت الأمانة إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التطوعية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وجمعيات خيرية، شملت مجموعة متنوعة من المجالات مثل: تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، وإزالة النفايات، وزراعة الأشجار، والتوعية الصحية، والمبادرات الاجتماعية، وتنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية تعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي في المنطقة.
مجالات التطوع:
- تحسين المشهد الحضري.
- إزالة التشوهات البصرية.
- إزالة النفايات.
- زراعة الأشجار.
- المبادرات الاجتماعية.
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