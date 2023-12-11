شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تدشين 46 محطة توقف لشبكة الحافلات الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت "مواصلات جدة" 46 محطة توقف لشبكة الحافلات الحالية، ضمن مشروع النقل العام في محافظة جدة، الذي بدأته العام الماضي وأنجزته في غضون 20 شهرًا، بهدف دعم خدمة النقل بالحافلات للمسارات الحالية البالغ عددها 6 مسارات بطول 131.5 كيلومترًا.

وتتضمن محطات الحافلات المكيفة، أعمدة إرشادية توضح اسم المحطة ومسار الحافلة، إلى جانب لوحات مرورية تحذيرية متوافقة مع المواصفات المرورية العالمية.

مشروع النقل العام في جدة

ويتميز تصميمها بتجاوبه مع المناخ وتفاعله مع المحيط والأماكن العامة، فضلًا عن كونه يعكس الطابع العمراني الجداوي، ويحقق الاستدامة وسهولة تشغيل المحطة وصيانتها.

وروعي في تنفيذ هذا المشروع، عدم تعارض المحطات مع خطوط الخدمات أو التأثير على الحركة المرورية، إضافة إلى قابليتها للتوسعة المستقبلية بحسب الحاجة، أو نقلها من موقع لآخر في حال تغير مسارات الحافلات.

وقدّر الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة التابعة لأمانة محافظة جدة، الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، حجم المستفيدين من شبكة حافلات النقل العام الحالية خلال السنوات الخمس الماضية، بأكثر من 20 مليون راكبًا، مبيّنًا وجود 76 حافلة في الخدمة بشكل يومي و 58 نقطة توقف في جدة ضمن الشبكة الحالية للحافلات.

كأس العالم للأندية 2023

وخصصت "مواصلات جدة"، نقطتي توقف لنقل جماهير كأس العالم للأندية 2023، الذي تستضيفه جدة خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري.

وتتمركز نقطة الإنطلاق الأولى في حي النهضة شمال "ميداس"، فيما تنطلق الحافلات من محطتها الثانية الواقعة بالقرب من هيفاء مول، لتغطي وجهتين نحو (ملعبي الجوهرة – والأمير عبدالله الفيصل).

وذلك عبر رحلات ترددية من كلا المحطتين بدءًا من الساعة الرابعة مساءً، وتتغير بحسب تغير جدولة المباريات خلال يومي 15 و 22 من الشهر ذاته.