شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للأرصاد يكشف طقس الثلاثاء على بعض مناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات من هطول أمطار على عدد من المناطق، كما نبه أيضا من الضباب غدا الثلاثاء.

في الشرقية نبه من الضباب على عدد من المناطق، وهي العديد، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة.

ولفت إلى أن الحالة تنتهي عند الثامنة صباحا.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

وأشار إلى أن مناطق القريات وطبرجل، بمنطقة الجوف، معرضة للضباب أيضا، غدا الثلاثاء لافتا إلى أن الحالة تنتهي الساعة التاسعة صباحا.

وذكر أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وفي الحدود الشمالية توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة غدا، يصاحبها رياح شديد السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقد البرد وجريان السيول.

ولفت إلى أن الحالة تنتهي في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء.

الطقس في السعودية

وفي منطقة تبوك توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار غزيرة، يصاحبها رياح شديد السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقد البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

ولفت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة صباحا.