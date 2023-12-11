كما تم تشغيل المكتبات الإلكترونية في مصليات الفنادق في المنطقة المركزية، التي تضم آلافا من الكتب الدينية والتوعوية، وتتيح تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوال؛ تسهيلا على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتهدف هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية إلى نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، بالإضافة إلى إرشادهم لأداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة، تحقيقا لرسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم، بما يسهل عليهم أداء النسك وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
كانت هذه تفاصيل خبر 145 ألف مطبوعة إرشادية للمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.