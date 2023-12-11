145 ألف مطبوعة إرشادية للمعتمرين

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، منذ بدء موسم العمرة للعام الحالي 145.241 نسخة من المطبوعات التوعوية والإرشادية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وذلك في مساجد الحلّ ومصليات الفنادق في المنطقة المركزية، تتضمن كتبا في تعليم مناسك العمرة، والكتب الإرشادية بلغات عالمية.

كما تم تشغيل المكتبات الإلكترونية في مصليات الفنادق في المنطقة المركزية، التي تضم آلافا من الكتب الدينية والتوعوية، وتتيح تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوال؛ تسهيلا على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتهدف هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية إلى نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، بالإضافة إلى إرشادهم لأداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة، تحقيقا لرسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم، بما يسهل عليهم أداء النسك وفق ما جاء في الكتاب والسنة.