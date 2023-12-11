أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة - جدة - رابغ - الكامل - خليص - بحرة - الجموم) من الثلاثاء إلى الاربعاء، بينما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام، ودعت الإدارة العامة للمرور إلى التأكد من سلامة المركبة قبل القيادة تحت الأجواء الماطرة.

وأوضحت المرور، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الماطرة، داعية إلى القيادة بحذر خلال هذه الأجواء.

بينما كشف المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى في بعض مدن المملكة، حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة وجازان أعلى درجة حرارة (33 ْمئوية)، بينما سجّلت السودة 5 درجات فقط.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في القنفذة 32 درجة، وينبع 31 ْمئوية، والمدينة المنورة والأحساء 30 ْمئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ5 درجات، وأبها 7 درجات، والباحة ونجران وطريف والقريات بـ8 ْمئوية، وكل من: الرياض وعرعر ووادي الدواسر والمجمعة بـ10 درجات. وسجّلت مكة المكرمة وعرعر وسكاكا وينبع والسودة وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة (90% و95%).