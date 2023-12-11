أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة

وأوضحت المرور، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الماطرة، داعية إلى القيادة بحذر خلال هذه الأجواء.
بينما كشف المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى في بعض مدن المملكة، حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة وجازان أعلى درجة حرارة (33 ْمئوية)، بينما سجّلت السودة 5 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في القنفذة 32 درجة، وينبع 31 ْمئوية، والمدينة المنورة والأحساء 30 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ5 درجات، وأبها 7 درجات، والباحة ونجران وطريف والقريات بـ8 ْمئوية، وكل من: الرياض وعرعر ووادي الدواسر والمجمعة بـ10 درجات. وسجّلت مكة المكرمة وعرعر وسكاكا وينبع والسودة وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة (90% و95%).
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