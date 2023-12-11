السعودية الأولى في دول مجموعة العشرين والثانية عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا 50% في الأرباع الثلاث الأولى من عام 2023م مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية لشهر نوفمبر. وفي تصريح سابق لوزير السياحة أحمد الخطيب قال فيه: أن الجهود مستمرة حتى تصبح المملكة واحدة من أبرز الدول التي تستقبل السياح وهذا الأمر يدعمه مجموعة من المشروعات الضخمة والتطوير المستمر لجميع الوجهات السياحية والسعي الجاد لتطوير تجربة السائح.



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