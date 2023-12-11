تمديد فترات العمل بمراكز صحية في الخبر

وشملت المراكز كلًا من: مركز صحي الحزام الذهبي، ومركز صحي ابن حيّان، ومركز صحي الخزامى، ومركز صحي الدانة، حيث ستكون ساعات العمل من الـ8 صباحا حتى الـ9 مساء من الأحد حتى الخميس عن طريق المواعيد المجدولة في تطبيق «صحتي».
ويسعى المشروع إلى تحسين وتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية، وزيادة تأثيرها المباشر على جودة التحول الصحي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2023.
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