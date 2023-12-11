تشجيع السياحة البيئية المستدامة

ويأتي التدشين ضمن جهود الهيئة لإيجاد آليات وإجراءات مبتكرة لتنمية أنشطة السياحة البيئية وتمكين القطاع الخاص من تقديم تجارب واعدة مستوحاة من ثراء البيئة المحلية والأصالة الوطنية، حيث استحدثت الهيئة آلية «المكافئ البيئي» التي من شأنها تعويض البيئة ودعمها من خلال ما يقدمه المشغلون من مبادرات للتنمية البيئية مثل زراعة الأشجار والتوعية البيئية.
وجاءت تسمية الموسم السياحي «موسم العرمة» تجسيداً لمعلم سلسلة جبال العرمة وما يتخلله من ثروات فطرية ونباتية وإرث ثقافي وتاريخي عريق، حيث تمتد تلك السلسلة من أم الجماجـم شـمالاً إلى البيـاض جنوبـاً بطـول يصــل إلــى 700كيلــومتــر، وتحــد هــذه الجبــال مدينة الرياض مــن الناحيــة الشرقية وبها أودية شهيرة مثل وادي العصل، والعتك، والشوكي والطيري.
ويعد الموسم الممتد حتى نهايـة أبريل مــن العام المقبل بالتزامن مع فصول الخريف والشتاء والربيع من كل سـنة حيـن تنخفـض درجـات الحـرارة، وتنشـط المواسم الممطرة وتنتعـش الأرض بالغطـاء النباتـي الجـاذب وتكثر الرحلات البرية والأنشطة الخارجية للأفراد والعائلات.
ويقضي زائر الموسم تجربة ممتعة وسط جمال الطبيعة الصحراوية، واكتشـاف تضاريس المكان من جبال وأودية وتمعّـن روعـة المشـهد الفلكي ليلًا وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق والتنزه.
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