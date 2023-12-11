نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية كما تتابع هيئة تطوير بوابة الدرعية تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان حيث تؤكد هيئة تطوير بوابة الدرعية حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية.
وتنوه الهيئة على الجميع بأهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية
كانت هذه تفاصيل خبر بوابة الدرعية تنفي ما يتداول حول الأراضي الواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.