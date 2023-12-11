ملتقى دولي للأمن والسلامة

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2023 «الملتقى الدولي للأمن والسلامة» بمقر الجامعة بالرياض، بمشاركة خبراء ومختصين من العاملين والمهتمين والممارسين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية في الدول العربية والمنظمات الدولية.

وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أهمية الملتقى الذي ينظم في إطار تلبية الجامعة الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب للاحتياجات الأمنية العربية؛ بهدف عرض أحدث المستجدات العلمية في الأمن والسلامة، وتعزيز العلاقات بين الخبراء والمهتمين في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والدولية.

وأوضح أن الملتقى يعقد في إطار علاقات التعاون والشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، حيث سبق للجانبين تدشين برنامج «دبلوم الأمن الصناعي والمنشآت الحساسة» لتزويد المنشآت بالكفاءات وتنمية الثقافة الوظيفية في المجال الأمني، وتأهيل قوى عاملة تتمتع بعقلية وحس أمني، وبناء السلوك والانضباط ومهارات التواصل، ودعم إستراتيجية المحتوى المحلي، إضافة إلى خفض تكاليف التدريب لدى المنشآت، وتأهيل المتدربين بالمهارات الفنية الأساسية في مجال الأمن الصناعي بأقسامه المختلفة ومنها الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق وفق معايير عالمية في مجال الأمن الصناعي ومتطلبات سوق العمل.