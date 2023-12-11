اختتام ابتكر في الصحة وإعلان الفائزين

وأحرز فريق «تعافيت» المركز الأول عن مشروعه في تحدي إدارة النفايات الطبية، ونال جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، بينما حل فريق «سمارت بي» في المركز الثاني عن مشروعه حول تحدي مساعدة المجتمع في تبني أسلوب حياة صحي للحد من الأمراض، ونال 35 ألف ريال، وحصل فريق «حريص» المركز الثالث عن مشروعه في تحدي رفع الوعي بأهمية الفحوص الاستكشافية، وحصل على جائزة قدرها 25 ألف ريال.
وخلال كلمة وزير الصحة في الحفل، أشاد بالمستوى العالي للمشاركات، مؤكدا أهمية هذه المبادرات في دفع عجلة التقدم في مجال الصحة. كما أعرب عن فخره بالمواهب الشابة التي أظهرت قدرة استثنائية على الابتكار والتفكير الإبداعي.
كما أكد أهمية البحث والتطوير والابتكار في صحة الانسان، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة الصرف على التطوير والابتكار إلى 2.5% من الناتج المحلي، أي ما يقارب ثلث ميزانية الصحة، لتعزيز البحث والتطوير والابتكار.
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