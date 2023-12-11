شكرا لمتابعة خبر عن تحويل الدراسة عن بعد في مدارس جدة غدًا الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم جدة، مساء اليوم الأثنين، تحويل الدراسة الحضورية إلى “عن بعد”، وذلك نظرا للظروف الجوية.

وذكرت الإدارة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة لتكون “عن بُعد” عبر ‎منصة مدرستي يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص”.

ويأتي ذلك،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.