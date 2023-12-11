شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل مقتل هادي نجل حسن نصر الله في مشاجرة في ملهى ليلي والان مع التفاصيل الكاملة

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المحلل السياسي، أنور مالك، أكد تفاصيل مثيرة حول وفاة هادي حسن نصرالله، نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله. وفي مقابلة على برنامج “ديوان الملا”، كشف مالك أن مقتل هادي حسن نصرالله لم يكن نتيجة مواجهة في الجبهة أو صراع مع القوات الإسرائيلية كما تم ترويجه، بل حدث في مشاجرة داخل ملهى ليلي.

مقتل هادي نجل حسن نصر الله

وأوضح مالك أنه تلقى ملفًا من ضابط مخابرات سوري مُنشق أثناء زيارته لسوريا، يحتوي على تقرير من إعداد المخابرات السورية يفيد بمقتل هادي حسن نصرالله.

ووفقًا للتقرير، تم نقل جثة هادي حسن نصرالله وجثة شخص آخر إلى جنوب لبنان بهدف تصويرهما كضحايا سقطوا في مواجهة مع إسرائيل.

وأشار مالك إلى أنه بعد نقل الجثتين، قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على لبنان ردًا على الهجوم المزعوم. وعندما كشف مالك عن هذه التفاصيل، أثار غضب حسن نصرالله وتعرض للعديد من التهديدات.