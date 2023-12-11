شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الذهب المشغول أم السبائك؟ أيهم الاكثر مبيعاً في الامارات؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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انخفضت أسعار الذهب بنهاية هذا الأسبوع، مسجلة تراجعًا بنسبة 2.5% و4.25% لمختلف العيارات، بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاع، وفقًا لمؤشرات الأسعار في دبي والشارقة. وكانت أسعار المعدن الأصفر قد ارتفعت بحوالي 11 درهمًا خلال الفترة الثلاثة الأسابيع السابقة.

الذهب المشغول أم السبائك

أكد مسؤولون في مجال تجارة الذهب والمجوهرات أن الأسواق شهدت تحسنًا محدودًا في الطلب على مبيعات المشغولات مع بداية تراجع أسعار الذهب. وأشاروا إلى أن المتعاملين قاموا ببيع منتجات من السبائك والعملات بأوزان متوسطة للاستفادة من استمرار توجه الأسعار.

قال راجي باهي، مدير محل “ماشو للمجوهرات”: “شهدت الأسواق مؤشرات تحسن في الطلب على مبيعات المشغولات، خاصةً من المتعاملين السياح خلال الفترة الأخيرة، وسجلت منافذ البيع عمليات لبيع منتجات للعملات والسبائك الذهبية بأوزان متوسطة للمتاجر، للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة”.

وأوضح ديليب سون، مدير المبيعات في محل “دايمو للمجوهرات”: “عودة أسعار الذهب للتراجع جذبت متعاملين لشراء مستلزماتهم من المشغولات خلال الفترة الحالية، فيما ينتظر المتعاملون عودة أسعار الذهب لمؤشراتها السابقة”.

وأضاف ريكيش داهناك، مدير محل “ريكيش للمجوهرات”: “الارتفاعات الكبيرة التي سُجلتها أسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الثلاثة السابقة رفعت من ثقة المتعاملين في شراء الذهب كملاذ جيد للادخار والاستثمار، ما دفع بعض المتعاملين إلى الشراء فور تراجع الأسعار”.

تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 242.75 درهمًا، بانخفاض قدره 4.25 درهمًا، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي. وسجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا 224.75 درهمًا، بانخفاض 3.75 درهمًا، فيما وصل سعر الغرام عيار 21 قيراطًا إلى 217.75 درهمًا، بتراجع 3.75 درهمًا. ووصل سعر الغرام عيار 18 ق

يراطًا إلى 186.5 درهمًا، وبتراجع 2.5 درهمًا.