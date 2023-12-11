تقارير "الأرصاد" تُعلِّق الدراسة في جامعة أم القرى غدًا الثلاثاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة إنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرَّر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها للدراسة عن بُعد في جميع مقار ‫جامعة أم القرى وكليات المحافظات.

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