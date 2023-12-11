غدًا الثلاثاء.. تحويل الدراسة عن بُعد لجميع مدارس مهد الذهب

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، تحويل الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، يوم غدٍ الثلاثاء، بجميع مدارس ‫المحافظة، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأوضحت "الإدارة" أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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