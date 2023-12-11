جامعة جدة تعلق الدراسة الحضورية غدًا وتؤجل الاختبارات لوقت لاحق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 7:56 مساءً

أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء في مقرات الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي خليص و‫الكامل، وتأجيل جميع اختبارات يوم غدٍ لوقت لاحق. يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. ودعت موظفي الجامعة للدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك، فيكون عن بعد وفق للأنظمة والتعليمات.

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