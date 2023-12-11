تعليق الدراسة الحضورية غداً بـ"الجامعة الإسلامية"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجامعة الإسلامية عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم غد؛ حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وبينت الجامعة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد عبر "البلاك بورد".

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