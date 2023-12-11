انت الان تتابع إسرائيل: نقترب من النقطة الحاسمة بغزة.. وحماس: لا تفاوض قبل وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 8:29 مساءً

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يقترب "من النقطة الحاسمة في الحملة في شمال غزة ومدينة غزة"، مطالبًا مقاتلي وقادة حماس في الميدان بالاستسلام "وإلا سيقتلون"، حسب تعبيره. وفي التفاصيل، رد غالانت على سؤال حول تقارير أفادت باستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، بالقول إن الجيش "يعمل وفقًا للقانون الدولي"، وفق زعمه. وأكد في مؤتمره الصحفي اليومي أن "إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "إسرائيل منفتحة على مناقشة جميع البدائل بشأن من يتولى زمام الأمور في غزة ما دام لن يكون معاديًا لإسرائيل". في المقابل، أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمود مرداوي، اليوم الاثنين، أنه لا تفاوض حول هدن أو صفقات لتبادل المحتجزين مع إسرائيل في الوقت الحالي، وفقًا للعربية نت. وأوضح "مرداوي" في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي قائلاً: "لن يكون هناك أي مفاوضات حول إطلاق سراح أسرى إسرائيليين ومحتجزين طالما لم يتوقف إطلاق النار". وأضاف "بعد أن توقف إسرائيل إطلاق النار والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين من الأطفال والنساء، يتم بعد ذلك الدخول بمفاوضات من خلال الوسطاء". وشدد مرداوي على أن حماس "موقفها واضح وأبلغته للوسطاء ولن تتراجع عنه. لا تفاهمات قبل وقف إطلاق النار، وبعد ذلك سنذهب للحديث عن أي شيء آخر وفق رؤيتنا ومصالحنا وأهدافنا التي حددناها منذ البداية".

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