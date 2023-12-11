تراند اليوم : بالفيديو.. ‬⁩الحائلي: صفقة ⁧‫حمدالله‬⁩ من أفضل الصفقات التي مرت على الاتحاد ... وهذه قصة التواصل معه عندما كان في أمريكا

صحيفة الخليج 365: كشف "أنمار الحائلي " رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد ، عن قصة التعاقد مع اللاعب حمدالله ، والتواصل معه عندما كان في أمريكا في صفقة يعتبرها الأفضل بالنادي .

وقال خلال لقاء مع قناة " SSC" : دائما كل إدارة جديدة تأتي تحب تمشي كل اللاعبين الموجودين ، لكننا قررنا الإبقاء على اللاعبين المميزين في الاتحاد .

صفقة حمدالله

وأردف : أنا اعتبر صفقة حمدالله من أفضل الصفقات التي قام بها الاتحاد في الفترة الماضية وحتى في الفترات المستقبلية . لأنه لاعب ذو إمكانيات عالية ولحبه للكيان والإدارة واللاعبين .

وتابع: كنا في معسكر بدبي في مباراة ودية ، وأثناء جلوسنا في المدرج أنا وأحمد وحامد ، وكنا نتحدث أن الفريق يحتاج إلى مهاجم من الطراز الأول ، فقلت ليش ما نجيب حمدالله ، ولكن كان راتبه جدا عالي ونادي الاتحاد لا يستطيع دفع نصف راتبه في تلك الفترة ، لأن الاتحاد كان ما زال في مرحلة البناء مع معالجة الأمور المالية وبرنامج دعم الأندية كان يطبق بحذافيره .

حمدالله وبطولات الاتحاد

وأضاف:ولكن كلمنا حمدالله " فيديو كول" وهو في أمريكا ، وأخبرناه أننا نريده معنا ولكن الأمور المالية غير جيدة ولا نستطيع دفع الرواتب في نفس الوقت ،المكافآت المالية تمام لكن الرواتب تتأخر ، فقال لنا " أنا ودي ألعب في جماهيرية نادي الاتحاد .. وأكون جزء من المجموعة لنرجع نادي الاتحاد للبطولات ".

واستكمل : أخبرت حمدالله أن التحدي الذي سيواجهه أن يأتي لنا بالدوري ، فأجاب " إن شاء الله أنا قد التحدي " .

واستطرد: والحمد لله كان الانتقال جدا سهل ووافق على جميع الشروط الخاصة بالاتحاد ، ورأينا أن الاتحاد صعب ينكسر .