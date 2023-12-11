برنامج لتثقيف الطلاب والطالبات بالطقس والمناخ

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وأوضح مدير التوعية والتطوع بالمركز نواف الشريف، أن البرنامج التوعوي والتثقيفي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء الذي يعتبر من أولويات المركز لتكون الأرصاد جزءا لا يتجزأ من مناشط الحياة، إضافة إلى إنشاء جيل ملم بمعلومات الطقس والمناخ بشكل تام.
ويشمل البرنامج إقامة معرض في صالة المعارض التابعة لإدارة النشاط الطلابي؛ لتقديم المعلومات التثقيفية بأهمية الأرصاد في حياتنا للزوار من طلاب وطالبات المدارس، كما يتضمن البرنامج عربة رصد مجهزة بالتقنيات والأجهزة في رصد الظواهر الجوية وقياس عناصر الطقس المختلفة مع عرض أفلام توعوية تحتوي شخصيات كرتونية من خلال شخصيتي «رصود وغيمة» وإقامة محاضرات تثقيفية والتعريف بأهم الأجهزة المستخدمة في عمليات الرصد الجوي.
أهداف البرنامج:
- نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء.
- إنشاء جيل ملم بمعلومات الطقس والمناخ.
- تقديم المعلومات التثقيفية بأهمية الأرصاد.
- عربة رصد مجهزة بالتقنيات والأجهزة
- التعريف بأهم الأجهزة المستخدمة في الرصد.
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