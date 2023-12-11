توفير 80 ألف فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني

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وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توظيف الخريجين.
وأشار العتيبي إلى أنه خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي وقعت المؤسسة 110 مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، إضافة إلى إقامة 337 ملتقى ومعرض توظيف للخريجين بمختلف المناطق.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ العديد من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.
برامج ومبادرات:
- مبادرة فرصة عمل لكل خريج.
- تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي.
- برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال.
- الإسهام في توظيف الخريجين.
- 110 مذكرات تفاهم مع جهات توظيف.
- 337 ملتقى ومعرض توظيف للخريجين.
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