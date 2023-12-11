دخول 5 تخصصات بجامعة الجوف تصنيف شنغهاي العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الجوف إنجازا دوليا جديدا امتدادا لتميز الجامعة في التصنيفات الدولية في عدد من التخصصات التي أحدثت قفزة نوعية ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات لعام 2023م. حيث دخلت 4 تخصصات جديدة للتصنيف الدولي، شملت تخصصات علوم الطاقة والهندسة في المرتبة 201 عالميا، وتخصص طب الأسنان في المرتبة 201 عالميا، وتخصص الهندسة الكهربائية والالكترونيات وتخصص الرياضيات في المرتبة 401 عالميا، إضافة إلى تقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية إلى المرتبة 201 عالميا.

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