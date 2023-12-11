شكرا لقرائتكم خبر فعالية توعوية عن أهمية تمكين الأطفال من ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع جمعية المدينة للتوحد «تمكن» فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن أهمية رعاية الأطفال ممن يحتاجون لرعاية خاصة، وذلك في مسرح «تمكن».

واشتملت الفعالية على ورشة تثقيفية وأركان تعريفية بحقوق الأطفال، إضافة إلى ألعاب حركية وأركان للتلوين وألعاب متنوعة.

وقدم الورشة التثقيفية المدرب والمستشار الأسري والتربوي فهد الحازمي، الذي تحدث فيها عن تمكين الأطفال من ذوي الإعاقة بمساعدة أسرهم وتحسين جودة حياتهم وإشراكهم في مختلف المناسبات لدمجهم في المجتمع وتوعيتهم وتأهيلهم في مختلف مسارات التمكين ليكونوا أعضاءً نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم.

وصاحب الفعالية إقامة معرض بمشاركة عدد من الجهات بالمنطقة، بهدف تعزيز التواصل عن طريق الاستشارات القانونية والأسرية والنفسية المقدمة من المتخصصين، بما يشكل فرصة لتسليط الضوء حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، ومنها حقوق الطفل مما يحقق الدعم في مواجهة التحديات المختلفة ويسهم في تحقيق توازن صحي للفرد والأسرة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان.