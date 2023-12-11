شكرا لقرائتكم خبر ملتقى دولي يبرز عراقة الإرث الثقافي والتاريخي للدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت هيئة تطوير بوابة الدرعية فعاليات «ملتقى الدرعية الدولي»، والذي يستمر ليومين تحت عنوان «الدرعية: نقطة التقاء الثقافات»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين محليا ودوليا، إضافة إلى مجموعة من الطلبة السعوديين المتميزين؛ بهدف تعزيز الأبحاث الأكاديمية عن الدرعية، وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون ما بين التخصصات والخبرات المختلفة، إضافة لاستعراض الاكتشافات الأثرية وإبراز الإرث الثقافي والتاريخي للدرعية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 600 عام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أن ملتقى الدرعية الدولي يمثل حدثا إقليميا وعالميا مهما في مجال التراث والثقافة التقليدية، في ظل ما تتمتع به الدرعية من مكانة مرموقة على خريطة التراث العالمي، واهتمام الخبراء والعلماء والباحثين بتاريخها ودورها الثقافي والحضاري في شبه الجزيرة العربية والمنطقة على مدار أكثر من 6 قرون، مثمنا جهود معالي الدكتور فهد السماري وبقية أعضاء لجنة التراث والثقافة على جهودهم المستمرة بهذا الصدد.

وأضاف إنزيريلو «يعبر ملتقى الدرعية الدولي عن المكانة الثقافية والتاريخية للدرعية على مدار مئات السنين، بوصفها نقطة التقاء للثقافات المختلفة في شبه الجزيرة العربية، وهي بحد ذاتها مصدر غني للثقافة والتراث، بما تحمله من أصول أصيلة وإسهامات واسعة في مختلف مجالات العمارة والفنون، إضافة إلى تاريخها المليء بالأحداث البطولية والمفصلية التي أسهمت في تشكيل المنطقة منذ مئات السنين وحتى وقتنا الحاضر، فالدرعية هي مهد انطلاق الدولة السعودية، وهي أرض الملوك والأبطال».

3 محاور رئيسة بجلسات الملتقى: