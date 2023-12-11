مسابقة لتحفيز مواهب الأطفال واليافعين في العمارة والتصميم

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وتتميز المسابقة بشموليتها في توسيع دائرة المشاركين عبر إتاحة الفرصة لجميع الأطفال واليافعين السعوديين والمقيمين، الذين سيتم نشر مشاركاتهم وفق معايير التحدي المتمثلة في الابتكار والإبداع في التصميم، ووضوح فكرة التصميم في العمل المشارك والفيديو، إضافة إلى استيفاء التصميم المشارك لمتطلبات التسليم، ومطابقته لموضوع التحدي.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالمسابقة إلى تعبئة الاستمارة على الرابط المخصص، مشترطة تسليم المشاركات في موعد أقصاه 31 مارس المقبل، مع مقاطع شرح قصيرة لكل مشترك، على أن يتم نشرها في معرض رقمي على موقع الهيئة خلال أبريل المقبل، مع الإعلان عن أسماء مجموعة مختارة من المشاركين في التحدي؛ للانضمام إلى المجلس الاستشاري للأطفال واليافعين، والذي سيجتمع مع الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم؛ لمناقشة أفكارهم وتطلعاتهم فيما يخص العمارة والتصميم على مستوى المدن، والمباني، والحدائق، والمنتجات.
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