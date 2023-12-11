شكرا لقرائتكم خبر 64 % من السعوديين لم يقرؤوا كتابا خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائيات الثقافة والترفيه الحديثة للهيئة العامة للإحصاء أخيرا عن الفترة بين منتصف 2022 م وحتى منتصف 2023م، أن 64% من السعوديين بعمر 15 سنة فأكثر لم يقرؤوا كتابا واحدا خلال الفترة المذكورة في حين كانت النسبة 62.2% لغير السعوديين، وكانت النسبة الأعلى لقراءة الكتب بحسب المناطق الرياض ثم مكة وثالثا الشرقية.

أما من حيث قراءة الصحف فبينت الإحصاءات أن 79 % من السعوديين لم يقرؤوا الصحف وكانت النسب في القصيم وحائل هي الأقل.

أما في ما يخص المجلات فأتت نسب القراءة أكثر تدنيا بـ6% فقط قرؤوا مجلة خلال 12 شهرا.

