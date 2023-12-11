شكرا لقرائتكم خبر 64 % من السعوديين لم يقرؤوا كتابا خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أما من حيث قراءة الصحف فبينت الإحصاءات أن 79 % من السعوديين لم يقرؤوا الصحف وكانت النسب في القصيم وحائل هي الأقل.
أما في ما يخص المجلات فأتت نسب القراءة أكثر تدنيا بـ6% فقط قرؤوا مجلة خلال 12 شهرا.
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