مطالبة بشراكات غربية لتجويد صناعة التقارير والأبحاث العربية

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وتطرق خلال ندوة «مركز الأبحاث وصناعة القرار في العالم العربي» التي أقيمت أمس ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2023، للنقاط الأساسية التي يمكن لمراكز الأبحاث الاعتماد عليها في سرد تقاريرها البحثية، إضافة إلى قدرة مراكز الأبحاث في إمداد صناع القرار في القطاعين العام والأهلي بالمعلومات الدقيقة التي من خلالها يمكن التعويل عليها في اتخاذ القرارات الصحيحة.
واستعرضت الندوة من خلال قراءة ورقة بحثية ألقاها العويط، المصادر الأساسية التي تتيح لمراكز الأبحاث الحصول على المعلومات، وهي التقارير الحكومية، واستطلاعات الرأي، والتقارير الدولية، والمعلومات المتاحة للعامة، مبينا أن جميع تلك المصادر لا تعني أن نقلها أو الاعتماد على أحدها يعد كافيا لصنع تقرير معتمد إلا في حال استخدام المركز أكثر من مصدر لتأكيد بيانات التقرير.
اشتراطات لجعل مراكز الفكر معتمدة في أبحاثها:
- كفاءة أعضاء الفريق العامل من أكاديميين وخبراء.
- الاستقلالية النابعة من عدم التبعية والارتهان.
- الموضوعية المبنية على تطبيق مبادئ المنهجية الصارمة.
- الاحتكام إلى قواعد التفكير العلمي الرصين.
- البعد عن الهوى والتعصب والأيديولوجيا.
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