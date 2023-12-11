كوميديا «شحاتين أكاديمي» تستهوي زوار بوليفارد سيتي

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وتأتي المسرحية التي تعرض في تمام الساعة 8:30 مساء، ضمن مجموعة من المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر تطبيق وموقع «webook» من خلال الرابط المخصص.
وتعد منطقة بوليفارد سيتي واحدة من أهم المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، حيث تضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وأفخم المطاعم والمقاهي حول النافورة الراقصة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المختلفة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.
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