شكرا لقرائتكم خبر كوميديا «شحاتين أكاديمي» تستهوي زوار بوليفارد سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار «Big Time»، إقبالا كبيرا من محبي المسرح الكوميدي لحضور مسرحية «شحاتين أكاديمي»، والتي تقام على خشبة مسرح محمد العلي وتستمر حتى 11 ديسمبر الجاري.

وتأتي المسرحية التي تعرض في تمام الساعة 8:30 مساء، ضمن مجموعة من المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر تطبيق وموقع «webook» من خلال الرابط المخصص.

وتعد منطقة بوليفارد سيتي واحدة من أهم المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، حيث تضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وأفخم المطاعم والمقاهي حول النافورة الراقصة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المختلفة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.