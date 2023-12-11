شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للفعاليات" يطلق مبادرة لتدريب المنظمين على الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للفعاليات مبادرة جديدة لتدريب المنظمين في مجال الإسعافات الأولية.

وذلك من خلال البرنامج التدريبي «أسعف»، الذي يهدف إلى توسيع مهارات وقدرات المتدربين في تقديم خدمة الإسعاف الأولي في حالة الطوارئ، بما يسهم في تنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الداعمة لقطاع الفعاليات بالمملكة.

وأوضح المركز أن البرنامج يهدف إلى تدريب 150 منظمًا في منطقة آسيا الصغرى على مبادئ الإسعافات الأولية والرعاية الصحية، وتزويدهم بالمهارات العملية التي تمكنهم من الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ؛ كالإنعاش القلبي الرئوي، ومعالجة كافة أنواع النزيف، إضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والبيئية، وإدارة الكوارث، وذلك من خلال فريق من المدربين الاحترافيين من ذوي الخبرة.

المسؤولية المجتمعية

وأضاف المركز أنه يقدم في نهاية هذا البرنامج التدريبي شهادات وبطاقات شارة كمسعفين أوليين معتمدين من ECSI «معهد رعاية الطوارئ والسلامة»، والمعترف بها على نطاق واسع، وتثبت أن المتعلم قد أتم بنجاح برنامجًا تدريبيًا شاملاً على الإسعافات الأولية.

وأكد المركز أنه يبذل جهودًا كبيرة في دعم المجتمع بكافة شرائحه، وتعزيز جهوده ضمن المسؤولية المجتمعية عبر مسار التعليم والتدريب، وذلك من خلال دعم الطاقات الشابة لصناعة مستقبل فعاليات فارق، بما يسهم في تنمية القطاع في مجالاته المختلفة، وتطوير إمكانياته لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.