شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غداً بجامعتي طيبة والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة وجميع فروعها في المحافظات ليوم الثلاثاء، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وجاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وبينت الجامعة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد وذلك عبر "البلاكبورد".

تعليق الدراسة الحضورية في الجامعة الإسلامية

كما أعلنت الجامعة الإسلامية عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الغد، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات, بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وبينت الجامعة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد وذلك عبر "البلاك بورد".

تعليق الدراسة في المدينة المنورة

كانت أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب الخارجية ببدر وخيبر ووادي الفرع.