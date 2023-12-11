إزالة مطبات نجران العشوائية

أزالت أمانة نجران المطبّات العشوائية غير المصرحة وغير المطابقة للمواصفات والشروط، وذلك تفاعلا مع بلاغات السكان ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

طلبت الأمانة من السكان تقديم بلاغات في وقت سابق على موقع المطبات عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنها طورت خدمة تتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة متضمن (الحي، الشارع، رابط الموقع الجغرافي، صور)، وأن الهدف من الحملة هو إزالة العشوائيات تفعيلا لمبادرة حملة معالجة التشوه البصري وتطبيق تعليمات السلامة بأماكن لا تخدم السلامة المرورية.

ونشرت الأمانة أن الحملة أسفرت عن حصر 1000 مطبًا صناعيًا في عدد من الأحياء بالمنطقة وأزالت 25 مطبًا صناعيًا ودهان 45 مطبًا صناعيًا. ونشرت «دوت الخليج» تقريرًا بعنوان «عشوائية المطبات تخنق الطرق» بتاريخ 27/ 12/ 2020، تضمن مطالبة السكان بإزالة المطبات العشوائية بنجران. اشتراطات المواصفات للمطبات أن تكون بالمواقع ذات الخطورة العالية تزويدها بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق توفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول.