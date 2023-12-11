تعليق الدراسة الحضورية غداً بـ عدد من مناطق بالمملكة

أعلنت إدارات التعليم بمحافظتي العُلا والمدينة المنورة، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء، في مدارسها.

كما أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وتحويلها -عن بُعد-، مشيرة بأن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات. وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. وأوضحت الإدارات التعليمية أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.