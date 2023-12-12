تعليق الدراسة الحضورية في منشآت التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية لليوم الثلاثاء بجميع منشآت التدريب بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح "تقني المدينة"، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة البلاك بورد.

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