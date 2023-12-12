انت الان تتابع تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية لجميع طلبة الجامعة اليوم الثلاثاء، لتكون عن بُعد؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.